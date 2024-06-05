＠美品 Levi's ウエスタンレザーベルト

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【サイズ/実寸】【表記サイズ】→【no】【全長】→109cm（バックル含まず）【幅】→4cm【バックル.サイズ】【縦幅】→5.5cm・【横幅】→7.5cm※素人寸法の為、多少前後かと思いますがご了承ください。【状態】＠適当に穴を開けた箇所あります。（画像2枚目参照）レザーにひび割れもなく綺麗な状態を保ってます。【買い付け輸入国：アメリカ中西部】＠メンテナンス済み＠実物と画像の色合いがモニターの関係や撮影時による光加減で、違う場合があります。#ウエスタン#カウボーイ#テキサス#ビンテージ#レザー#古着屋#カービング#バックル#世田谷ベース#ブーツカット#517#501#505#646#684#ベルボトム#フレア#インディゴ