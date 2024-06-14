▼定価2万4200円▼直営完売▼新品▼クリオーゾスティーレ▼ベルト17NK95

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CURIOSOSTILE（クリオーゾスティーレ）編込みスタッズベルト定価2万4200円シンプルなスタッズを使用したシンプルなスタッズベルトです。キレイめなパンツやデニムと好相性。ブランドロゴの入ったグレーの巾着型の袋（不織布）が付属します。〈素材〉牛革〈サイズ〉幅2.5cm 長さ95cm〈原産国〉イタリア◆CURIOSOSTILE◆多くのメゾンブランドのスタッズ装飾を手掛ける、イタリアのファクトリーで生まれたCURIOSOのスタッズラインです。素材...本革