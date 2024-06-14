BEAMS + 30mm メッシュ ベルト 36inch 濃茶 13,200円

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BEAMS+の30mm幅のダークブラウンメッシュベルト新品です。1本限定ですので御見逃がしなく。税込み定価13,200円。BEAMS+メッシュベルトでWEB検索して頂けましたら詳細御確認頂けます。表記サイズ34inchですが、ミスパンチで正しくは36inch=91cm、実寸で全長=108cmで、メッシュベルトですので、剣先を17cm出す、一般的な着用の場合91cmくらいの方までに対応致します。ベルト専用のビニール袋に入れ、ネコポス用の箱に梱包した状態で発送致します。#BEAMS#ビームス#ユナイテッドアローズ#UNITEDARROWS#plus#BEAMSplus素材...本革カラー...ブラウン