《稀少モデル》グッチ ヤンキース コラボ GGシマ 長財布 ネイビー レザー

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ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。＜＜商品概要＞＞◼️アイテムGUCCIグッチNYニューヨークヤンキースコラボGGシマ長財布ラウンドファスナージッピーウォレットネイビーレザー本革メンズレディース◼️状態目立った傷や汚れ無し※写真にて掲載しております。画像のご確認お願いします。◼️付属品無し※付属品は撮影小物の為、付属致しません。◼️カラーネイビー 紺◼️材質レザー 本革◼️サイズ縦10cm 横19cm 厚さ2cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◼️配送簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。ご購入・お支払いから3日以内に発送致します。◼️念の為検品、真贋後質屋等で再度鑑定済みになります。◼️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)素人検品の為、見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。管理No3000018360