バイエルン・ミュンヘン サッカーゲームシャツadidas ユニフォーム

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商品詳細
☑️商品名バイエルンミュンヘンのゲームシャツです(^^)☑️ポイントヴィンテージで大人気のサッカーチームロゴアイテム！人気の高いデザインの貴重なヴィンテージアイテムになります^_^貴重な一点物ですのでご購入はお早めに！☑️状態特に目立つ汚れはなく、これからもたくさん着用頂けます(^^)☑️カラー赤☑️サイズ S(着丈66cm、身幅49cm、袖から首元35cm)☆新品商品以外は全てクリーニング済みです！ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひ！！送料無料、即購入OKです！☆分からない事があればお気軽にご質問下さい！カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋
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http://narcologia.ru/goods/Sydney841349.html
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