【サルバトーレ フェラガモ】 折財布 クロコ型押し ヴァラ 本革 黒 849

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他にもブランド品のおしゃれなお財布を多数出品しています★→【#naaa☆お財布】即購入大歓迎✨値下げ不可●ご紹介●・SalvatoreFerragamoの折財布です・クロコ型押しの上質な本革をふんだんに使用・大人気「ヴァラ」の金具が特徴的・状態の良いお財布です●商品情報●・ブランド︰SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ、サルバトーレフェラガモ・カラー︰黒 ブラック・素材︰本革、本皮、レザー・分類︰財布・仕様︰財布、ウォレット・付属品︰なし●寸法●・縦 ︰約9cm・横 ︰約10cm・マチ︰約1cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。●状態●総評︰美品〜良品外側︰金具の部分にわずかな色抜けがございますが、他は特に目立った傷汚れ等なく綺麗です。角スレもございません(写真では光が反射しています)。内側︰特に目立った傷汚れ等なく綺麗です⚠️必ず写真をご確認ください※こちらの商品はあくまでも中古品です。ご理解頂ける方のみのご購入でお願いします。※中古品にクレームつけがちな方は購入ご遠慮下さい。※お支払確認後、メルカリ便で1週間以内の発送です。I-849