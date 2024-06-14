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- 90年代ビンテージジーザスジョーンズUSA製Tシャツ
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商品詳細
90年代giant製ジーザスジョーンズのUSA製Tシャツになります。サイズはLでカラーはgiant製特有のブラックになります。状態は目立った汚れは無く90年代では状態は良い方だと思います。着丈71センチ身幅54センチ肩幅53センチです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement616599.html
http://narcologia.ru/goods/unusable501774.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild987952.html
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