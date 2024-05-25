NIKE Air Force 1 Low 07 White 28cm

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3ヶ月ほど前に購入しましたが、もう履くことがないので出品します。購入して2週間後ぐらいにアメダスのスプレーをかけました。傷や汚れは写真の通りです、比較的綺麗でまだまだ履ける状態だと思います匂いは臭くないと私は思います、、他に見たい場所や写真があればコメントお願いします購入時13000円即購入⭕️値下げ交渉⭕️#NIKE#ナイキ#エアフォース#Air#force#ワン#1#白#ホワイト#white#破れ#汚れ#28cm#スニーカー#靴#靴紐#ストリート#清楚#メンズ#レディース#おしゃれ#コーデ#スケボー#アメダス