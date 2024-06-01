MISSION IMPOSSIBLE USA製 XL 映画　ムービー

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商品詳細
MISSIONIMPOSSIBLEミッションインポッシブルFRUITOFTHELOOM（フルーツオブザルーム）HEAVYCOTTONtシャツ 映画 ムービー USA製アメリカ製 MADEinU.S.A.古着 ヴィンテージ ビンテージ 90年代90s裾、袖、シングルステッチ使用感、使用に伴う若干の褪せがありますが大きな傷、汚れはありません。全体的にフェードしていて墨黒になってきた状態になります。プリント割れも若干あります。古着と了承の上、ご購入をお願いします。 colorブラック 黒sizeXL着丈68肩幅56身幅59袖丈20素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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