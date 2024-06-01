○新品未使用 The Hermit Club for WAKE Cap

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※ブランドはawakeをお借りしてます。札幌の人気ショップ、ウェイクのコラボキャップになります。シンプルながら使いやすいデザインかと思います。店頭でしか購入できず、非常にレアな商品なのでこの機会にいかがでしょうか。\u003cカラー\u003eネイビー※比較的薄めの生地感かと思います。\u003c状態\u003e新品・未使用品になります。※試着はしております。※素人保管になります。※新品だけど商品が思ったような状態などではなかった、などご購入いただいた後のクレーム等お受け付けできませんのでよろしくお願いいたします。\u003c発送方法\u003e未定※24時間以内の発送を心がけています。他に欲しい写真などがありましたらご要望ください。また、値引きなど少しでしたらお受けすることもできますので、気軽にご相談ください。○関連キーワードessaykudoscomoliauraleedigaweltheeallegeneonsignsunseadairikusteincomolibuhktcrepsculeedwinahorlmhlneonsignUNITEDARROWS/BEAUTY\u0026YOUTHYANTORFFIXXEDSTUDIOShatraohtaittybittyKIITJOHNMASONSMITHESSAYmaisonflaneurFilmelangeRonHermanACNESTUDIOSMARNIカラー···グレー素材···ツイード季節···春、秋、冬カラー···ブルー形···ベースボール