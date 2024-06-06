【即日発送】EMPORIO ARMANI ネクタイ

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◎即購入OK◎送料無料◎即日発送◎本物証明書済み【ブランド名】EMPORIOARMANI／エンポリオアルマーニネクタイ【柄】ドット【寸法】幅大剣7ｃｍ小剣4.0ｃｍ全長約145ｃｍ※素人寸法ですので若干の誤差はお許しください。【素材】絹 100%【状態】タグ付の新品未使用品※色は映りの具合などで多少の違いは発生します。ご了承下さい