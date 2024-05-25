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UBIQ GAME J NATURAL スニーカー
商品番号 W29980762996
商品名

UBIQ GAME J NATURAL スニーカー
ブランド名 ユービック
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)＊ご覧頂きありがとうございます＊・コメントなし即購入可・早い者勝ち・コメント、フォロー大歓迎・プロフ必読○Size（cm）27○発送について通常1.2日で発送致しますが、年末年始などは若干遅れる場合がございます、ご了承ください。匿名配送等、承ります。○備考定価36.000未使用品ですがレザーの変色箇所があります画像にてご確認お願いします着用には全く問題ありませんM《　#田中パグ》で検索して頂くと見やすいです＾＾例）#田中パグ　アイテム名#田中パグ　ブランド名等で検索頂くと一覧で見て頂けます＊
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