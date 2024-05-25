超レア!!(定価20900)マックスシックスmaxsix・マルチリップＴシャツ ...

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こちら、マックスシックス／MAXSIXの超レア『マルチリップinフロッグＴシャツＴシャツ』になります。すでに完売で現在入手困難となっておりますので探されていた方は必見です。全体に無数の唇がデザインされており、そのうち１つにポイズンリップと蛙がデザインされたインパクトある１枚です。言うまでもなく着心地は抜群です。こちらは以前がビーセカンドで購入したもので、使用感もあまりなく、目立つ傷、汚れ等なく美品です。付属品はありません。※ＵＳＥＤ品になりますので見落とし等がある場合があります。ＵＳＥＤ品に理解のある方のみ購入下さい。サイズ⇒Ｍ着 丈⇒63肩 幅⇒39袖 丈⇒17身 幅⇒44-46 ※一番細い部分～脇下状 態⇒10中8 ※あくまで主観です。付属品⇒なしカラー⇒WHITE定 価⇒20900円素 材⇒ポリエステル65，綿35