LOUIS VUITTON ポルトフォイユ エピ　廃盤品

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユエピZレザーノワール黒ブラックフランス製 廃盤品サイズ 17×11×5財布のみです。中の1つのスペースで剥がれがありますが、他は傷は見当たりません。セレクトショップで購入しましたが、1度も使わずクローゼットの中で眠ってました。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/approximate257620.html
http://narcologia.ru/goods/peroration748915.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial67916.html
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