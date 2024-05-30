LOUIS VUITTON ポルトフォイユ エピ　廃盤品

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LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユエピZレザーノワール黒ブラックフランス製 廃盤品サイズ 17×11×5財布のみです。中の1つのスペースで剥がれがありますが、他は傷は見当たりません。セレクトショップで購入しましたが、1度も使わずクローゼットの中で眠ってました。よろしくお願いいたします。