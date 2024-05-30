NOON GOONS Boss Cap ロンハーマン扱い　キャップ

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カラー···ブラック新品未使用品ですオンライン即完売した商品ですフロントに配された、刺繍で表現されたオリジナルロゴがアクセントになっているコットンキャップ。背面のスナップバックで調整が可能な、コーディネートに変化をつけられるアイテムです。NOONGOONS2016年にロサンゼルスでスタートしたNOONGOONS（ヌーングーンズ）。創業者であるKurtNarmore（カート・ナーモア）はカリフォルニアで生まれ育ち、80年代のハードコアやサーフィン、スケートなどのロサンゼルスのカルチャーに対して抱いてきた愛着をカジュアルなメンズストリートウェアで表現しています。ブランド名の由来は夏の霧「ジューングルーム」が消え去る昼過ぎになってから、ビーチに集まってくるサーファーや観光客にちなんでつけられています。