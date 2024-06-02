ルイヴィトンエクリプスベルト

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ルイヴィトン天王寺店で購入正規品です。ベルト使わなくなったので出品致します。目立つ傷汚れありません。細かい傷気になる方はアップでも写真確認できます。1箇所少し痛んでいるところありますが、問題なく使えます！全長102cm穴位置は9.5cmのところから3cm間隔で5箇所空いてます！正規店でのサイズ調整しております。シリアルナンバーあり※鑑定書同封可能ですが、値段少し上がります。自身購入の為確実に正規品です。素材···本革