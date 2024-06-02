【値下げ】Anboy ベース ネック ペグ付き

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AnboyのODYSSEYSERIESのベースネックです。現場でほぼストレート。フレットも十分残っています。ロッドも問題なく回りました。シリアルナンバーは入っていますが、製造国は不明です。ナット幅・約38ミリネックエンド幅・約62ミリ北海道、沖縄、離島の方は送料を2000円プラスさせていただきます。購入前にコメント下さい。商品は中古品ですので、ご理解のある方のみ購入して下さい。シリーズ...その他種類...エレキベースアクセサリー・パーツ...ネック