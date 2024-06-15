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FENDI フェンディ ウール FF ロゴ ズッカ柄 マフラー グレー
商品番号 W24221122753
商品名

FENDI フェンディ ウール FF ロゴ ズッカ柄 マフラー グレー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディウールFFロゴズッカ柄マフラーです。カラー：グレー系全長約146cm幅約27cm※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。多数小穴（虫食い跡）があります。AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。よろしくお願いいたします。
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