土屋鞄　ブライドルファスナーロングパース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。土屋鞄の長財布を他にも愛用してるので、こちらは使用機会がない為出品します。色 ダークグリーンサイズ縦9.8×横19.3×厚み2.3cmサイズガイド素材外装=牛革内装=牛革「ブライドル」シリーズに採用される「ブライドルレザー」は、英国で馬具用につくられている伝統的な高級皮革素材。手掛けるのは、創業1900年という英国の名門・J\u0026Eセジュウィック社だ。まず、成牛の肩の部位（※）を100%植物性のタンニンでピット鞣しし、さらにドラム鞣しをするという2度の工程を経てベースレザーを仕上げる。その上で、革にロウを手作業で何度も擦り込み、耐久性を高めている。英国国内で厳選された原料の手配から出来上がりまで、実に4ヵ月半もかかる職人技の結晶だ。表面にブルームが噴き出しているのが特徴で、重厚感のある風合いは格調高く気品に溢れ、英国の誇り高き革職人たちの並々ならぬ矜持(きょうじ)を感じさせてくれる。機能内装=カードホルダー×12、札入れ×2、ファスナー小銭入れ×1、フリーポケット×2重さ約210g付属品ブラシ小
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful969851.html
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http://narcologia.ru/goods/encourage382672.html
ブライドル ファスナーロングパース
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ブライドル ファスナーロングパース
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