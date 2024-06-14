『TOKYO MER〜走る緊急救命室』東京ｍｅｒ 医療用ホルスターバッグ ・最終

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『TOKYOMER〜走る緊急救命室』医療用ホルスターニーバッグです。劇中使用のものは非売品で入手困難なため、同タイプとして特注製作させた希少品です。少量再入荷することができましたので最終在庫としての出品となります。劇場版ＤＶＤ発売を記念して、安価にて当方のコレクション放出致します。劇中でも使用されている医療用ハサミも付属しています。劇場観覧のコスプレとして注目のアイテムではないでしょうか・・・。購入特典として主演のレプリカＩＤカード７枚（非売品）をお付けします。ＭＥＲ隊員コスプレ衣装として注目の逸品だと思います。特殊なグッズですので、購入後はＮＣ／ＮＲにてお願い致します。・・・