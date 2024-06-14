《最終値下げ》SCYE Nylon Tape 25mm Width Belt

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ご覧いただきましてありがとうございます。SCYEのナイロンテープベルトになります。着用回数は3回で少ないですが、経年によりベルトバックルのフック部分の中央部にやや汚れ(メッキ剥がれ)がございます。(画像7枚目参照)その他は目立った汚れもなく、ナイロンテープの伸びもございません。NylonTape25mmWidthBeltミリタリーテイストのナイロンテープベルト。細めのベルト幅や光沢感のある素材が上品な印象。主張のあるシルバーのバックルが、コーディネートのアクセントに。レングスが長めに設定されているため、余った部分を垂らしたスタイルもおすすめです。SCYEサイNylonTape25mmWidthBeltサイズ:M全長 125㎝ ベルト穴 78㎝〜94㎝定価:14,300円【Scye(サイ)】クラシカルな英国トラッドをコンテンポラリーな解釈で再構築することでクラシックとモダンを融合させた新しいスタイルを提案。表層的なデザインのみならず、服の本質ともいえる素材、カッティング、内部構造にも配慮したアナトミカルな服作りを特徴とし、クオリティーの高い服作りを目指すブランド。ご検討よろしくお願い致します。ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、エディフィス、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、シオタ、オーベルジュ、アナトミカ、レショップ、ビショップUNITEDALLOWSBEAMSJOURNALSTANDARDTOMORROWLANDENGINEERDGARMENTSAURALEECOMOLICIOTAAUBERGEANATOMICAL'ECHOPPEBSHOPVINTAGEherillorslowneedlessscyeNICENESSA.PRESSE