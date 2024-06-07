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- レアVINTAGE☆美品☆USA製US☆野茂 NOMO☆Tシャツ 90‘s
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商品詳細
#バンタンの出してるTシャツ出品一覧■説明■商品状態■1995年野茂英雄のTシャツです。Mサイズ表記ですが着丈は78㎝。日本のXL相当のサイズ感となっております。着用感ほぼなく、デッドストック級の美品です。古着が苦手な方にも違和感なくご着用いただけると思います。※その他多数の出品がありますのでご覧になってください♪■平置き採寸■ 単位 ㎝■着丈■78■肩幅■48.5■身幅■53■袖丈■22～多少の誤差は御了承ください～■表記サイズ■ M■素材■ コットン100%■色■ 杢グレー■生産国■ アメリカ■発送■発送は入金確認後、遅れる事もありますがなるべく早く発送いたします。兵庫県より発送になります。らくらくメルカリ便にて匿名配送いたします。注意を払ってチェックしていますが、見落としがあるかもしれません。細かいことを気になさる方は入札をお控えください。気に入っていただけた方にお譲りできれば嬉しいです。お取引に不安を感じる方は削除させていただく場合があります。ご了承くださいませ。#大きいサイズ#ゆったり#オーバーサイズ#アメカジ#90年代#90S#MLB#メジャーリーグ#ALL-STAR#オールスター#DODGERS#ドジャース#杢グレー#VINTAGE#ヴィンテージ#NOMO#NOMOHIDEO#デッドストック#バンタンの出してるTシャツ出品一覧
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