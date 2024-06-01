半額値下げ‼️【ポロサス】 シャイニングクロコダイル長財布

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品数が多い中ご覧いただきありがとうございます！即購入⭕️（らくらくメルカリ便にて匿名配送でお送りいたします。）♦︎商品詳細査定済❗️本物の鰐革財布です。他サイトでは¥42,000で他の方が出品していた品物です。今回はお引越しするため、早く売りたいと思い値下げいたしました。4枚目のGENUINECROCODILEの刻印が本物の証になります。鱗が小さく、丸腑が多いのがクロコダイルの中でも1番希少とされるスモールクロコダイル（ポロサス）の特徴です。小銭入れはありません。♦︎仕様ロングポケット×1カードポケット×10大ポケット×1札入れ×1♦︎サイズ縦9cm×横18cm×マチ2cm♦︎素材スモールクロコダイル（ポロサス）一枚革となれば、かなり珍しいかと思います。よろしくお願いいたします！#財布#長財布#クロコダイル#スモールクロコダイル#鰐革#シャイニング加工#ヘイローン社製#高級財布#開運財布