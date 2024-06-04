超極美品 ルイヴィトン　折り財布　ポルトフォイユ　エピ　スマート　ノワール

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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。ご覧頂きありがとうございます。【購入先】某有名リサイルショップで購入したもので正規品になります！ご安心ください！即購入も可能です！【ブランド•商品名】LOUISVUITTONポルトフォイユ スマート エピノワール ブラック黒 折り財布型番 M64008生産国 フランス【サイズ】タテ約9.5cmヨコ約11cmマチ約cm【色】ブラック 黒【付属品】なし【状態について】大きな傷や汚れはなく、問題なく今後もご使用頂けます！※状態は、個人の主観が入ってしまうため、詳細は写真でご確認下さいませ。 【取り扱いの品物に関して】品物は中古品になります。使用感や記載しきれない小さな傷や汚れはありますので気になる箇所がありましたらコメントください。【返品について】万が一正規品ではない、明らかに説明文と違うなど、こちらに不備がある場合は返品対応させていただきます。【お知らせ】防カビクリーニング、簡易リペアを行っており良い状態で提供しております。【管理番号】最後までご覧いただきありがとうございます。