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【超美品】クロムハーツ　折財布　3フォールドヘビーレザーウォレット
商品番号 U71990592932
商品名

【超美品】クロムハーツ　折財布　3フォールドヘビーレザーウォレット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 40,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名3FOLDHEAVYLEATHERWALLET☆サイズ　約7×10.5×2㎝※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品インヴォイス原本（修正なし）☆商品状態ランク8/10(10段階評価)　　　　　☆状態若干の革のくせ付きと保管小傷はございますが、使用感が少なく状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細クロムハーツ東京（2017年12月）購入☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号00040871616006
http://narcologia.ru/goods/Taipei193171.html
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