【超美品】クロムハーツ　折財布　3フォールドヘビーレザーウォレット

こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名3FOLDHEAVYLEATHERWALLET☆サイズ 約7×10.5×2㎝※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品インヴォイス原本（修正なし）☆商品状態ランク8/10(10段階評価) ☆状態若干の革のくせ付きと保管小傷はございますが、使用感が少なく状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細クロムハーツ東京（2017年12月）購入☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号00040871616006



クロムハーツ 3フォールド ウォレット ブラック ヘビーレザー



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ3フォールドウォレットセメタリークロスパッチブラック ...



クロムハーツ 3フォールド ウォレット ブラック ヘビーレザー お客様の ...



chrome hearts 3fold wallet クロムハーツ 三つ折り財布 | labiela.com



クロムハーツ 3フォールド ウォレット ブラック ヘビーレザー



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ 財布！入荷！3フォールド クロスボタンブラック ヘビー ...



クロムハーツ3フォールドウォレットブラックヘビーレザー|クロムハーツ ...



クロムハーツ 財布 / 3フォールド クロスボタン セメタリーパッチ ...



クロムハーツ 財布（Chrome Hearts）3フォールド クロスボタン ...



在庫あり！クロムハーツ財布 / 3フォールド クロスボタン セメタリー ...