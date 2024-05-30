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CAMILLE FOURNET カミーユフォルネ 長財布 ロングウォレット
商品番号 S66557573924
商品名

CAMILLE FOURNET カミーユフォルネ 長財布 ロングウォレット
ブランド名 Svital
特別価格 税込 16,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAMILLEFOURNET/カミーユフォルネの札入れ長財布ロングウォレットパスポートケースカードケースです。色はブラウン、サイズは、広げた状態で22.0㎝、畳んだ状態では11.0㎝、縦は19.5㎝程度となります。時計ベルト界のロールスロイス、カミーユフォルネ謹製です。非常にレアなアイテムです。付属品等はございません。新品未使用です。是非ともご検討ください。
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