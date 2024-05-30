ゴローズ 二つ折り財布

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商品詳細
ゴローズ二つ折り財布皮の汚れとダメージがございます。財布の外側の皮は硬くなっています。財布をとめる革紐が切れています。革のメンテナンスが必要です。お気にならない方ご検討よろしくお願いいたします。財布形...二つ折りカラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革
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ゴローズ二つ折り長財布(大)※説明文をよくお読み下さい。
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ゴローズ二つ折り長財布(大)※説明文をよくお読み下さい。