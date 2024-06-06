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- 【アメリカ❗️】90sプリントロゴ半袖Tシャツ 青ロゴ グレーLビッグサイズ
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商品詳細
《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズです。【ブランド】【サイズ】表記：L【寸法】着丈：73cm肩幅：53cm身幅：57cm袖丈：19cm【カラー】・グレー【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎ 全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ 縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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【アメリカ古着❗️】90sプリントロゴ半袖Tシャツ 青ロゴ グレーLビッグサイズ | フリマアプリ ラクマ
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