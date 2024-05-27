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ミュージカル刀剣乱舞 花影揺れる砥水 へし切長谷部 缶バッジ
商品番号 C32882759843
商品名

ミュージカル刀剣乱舞 花影揺れる砥水 へし切長谷部 缶バッジ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュージカル刀剣乱舞花影揺れる砥水へし切長谷部缶バッジ即購入可能戦闘ver.2点ライブver.4点購入後暗所にて保存しておりました。素人保管のため、初期傷等気になる方は御遠慮ください。
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