OYネクタイ　METAL LOGO NECKTIE



『OY/オーワイ』METAL LOGO NECKTIE/メタル OY ロゴ ネクタイ 『OY/オーワイ』METAL LOGO NECKTIE/メタル OY ロゴ ネクタイ



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gen3452｜OYのネクタイを使ったコーディネート - WEAR gen3452｜OYのネクタイを使ったコーディネート - WEAR



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ご覧いただきありがとうございます。OYのネクタイです。箱が無く、生身で保管していた為ご理解頂ける方のみご購入くださいますようお願い申し上げます。発送方法は、プチプチに包みゆうゆうメルカリ便にてお送り致します。即購入可能です。定価…6490円柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック