極美品 男女兼用イタリー製カルティエCartier 牛革ベルト ダイヤ259ヶ入

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質屋にて真贋鑑定済極美品男女兼用イタリー製MADEINITALYカルティエCartier牛革ベルトバックルダイヤ259ヶ入(刻印がありませんので見た目で4ct位)色ブラック長さ約83.5～93.5cm幅約3cm程度A状態非常に綺麗な状態ですが、 中古での出品ですので神経質の方はご遠慮ください。詳細は画像をご覧下さい。付属品なし＜程度比較表＞ランク説明新品N・完全新品で、デパート等で売っている状態のもの。新同S・未使用で状態の良いもの。程度A・何回か使用しているが、状態が良いもの。程度AB・程度ＡとＢの中間のもの。程度B・上手に使っていて、特別に難点がないもの。程度BC・程度BとCの中間のもの。程度C・かなり使っているか、なんらかの難点があるもの。素材...本革カラー...ブラック