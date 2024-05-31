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☆魅惑のツヤ感☆エトロ シルク100%ネクタイ 織柄 スタイリッシュ グリーン
商品番号 K19566088975
商品名

☆魅惑のツヤ感☆エトロ シルク100%ネクタイ 織柄 スタイリッシュ グリーン
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★　お値段交渉大募集　★☆★これぐらいで購入したいなってご希望金額ございまさしたらコメントでお知らせ下さいませ❣️おまとめやフォローいただくと頑張ってしまいます(*^^*)#noricoris商品一覧#noricorisメンズ#noricorisネクタイ………………………………………………………………………………ご覧頂きありがとうございます♪noricorisと申します。✅ブランド、アイテムETROエトロシルク100%ネクタイ織柄スタイリッシュ✅色グリーン　緑✅サイズ大剣幅　約10cm＊平置き採寸です✅特徴厚地の織柄でとても素敵な1点です♪角度によって光沢感が変わり立体感があり表情豊かなお品になります。スタイリッシュな着こなしにおすすめです★✅状態目立つ汚れやキズはありませんが小さな見落としなどはご了承下さいませ。✅ご注意・匿名配送にて発送いたします。・簡易梱包、送料節約にご協力お願い致します。・著しい汚れ、破れ、穴など記載と異なる事がない以外は返品はお断りしております。・色味や質感は出来るだけ実物に近く編集しておりますがお使いの端末やモニターによって若干の誤差があるかもしれませんのでご了承下さいませ。・気になる点はお気軽にコメント下さい♪
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