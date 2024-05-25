NIKE SB ナイキエスビーISHOD PREMIUM FD1144-200

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商品詳細
新品未使用 ※箱付き26.5cm【NIKESB】ナイキエスビーのシューズ。●NIKESBのスケーター「IshodWair」の名を冠したシグネチャーモデル。●サイドパネルにウェーブ状の高通気素材を配置。即購入歓迎です。正規店購入品です。万が一偽物が判明した場合、返金させていただきます。翌日迄に発送させていただきます。#ＦＧＳフットウェア一覧はこちら
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