ヒステリックグラマー ロゴバックル テープベルト ヴィンテージ レア

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商品詳細
ヒステリックグラマーロゴバックルテープベルトヴィンテージレア昔の物です♪長さ約115cm幅約3cmカラー ネイビー 紺⚠️バックルのくすみ・スレ傷・変色・テープ部分の汚れなどございます。USED品に対してご理解いただけない方、細かなことが気になる方はご購入をお控えくださいm(._.)mヒステリックグラマー90'sオゾンコミュニティヴィンテージヒスグラ
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