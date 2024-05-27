シュプリームジェットキャップ　ナイロンキャップ

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このサイトで購入し数回しか着用しておりません。状態もとてもよくナイロン素材なのでなかなかないデザインになっています。サイドと後ろのワッペンもとても可愛いデザインです。素材···ナイロンカラー···ブラック#supreme即購入OKです何かありましたらコメントしてください