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【10/30迄限定】【美品】 8 VLONE XL ヴィーローン
商品番号 H34731019564
商品名

【10/30迄限定】【美品】 8 VLONE XL ヴィーローン
ブランド名 ヴィーローン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★期間限定値下げ中です★#期間限定のお得な商品をもっと探すにはコチラ！！セレクトショップににて正規品として購入しました！購入時は16000円程でした！3回着用しましたが一年近く着てないのでお譲り致します！ひび割れなどもなく状態も比較的良いと思います！◆即日即決の方のみ値段交渉受け付けます！◆購入前に必ずプロフィールご確認お願いします！ヴィーローン(VLONE)とは、アメリカを代表するヒップホップコレクティブであるエイサップ・モブ(A$APMob)の初期メンバーであるエイサップ・バリ(A$APBARI)によってスタートしたファッションブランドです。「孤独」を意味する、ALONEのAを逆さにしたVを頭文字としたVLONEがブランド名の由来となっています。ヴィーローンのアイテムは元々カニエウェスト（KanyeWest）やウィズカリファ（Wizkharifa）などのアーティストらが着用し話題となりました。公式で販売の情報などはなく謎に包まれていましたが、最近では公式サイトでの販売もするようになりました。他にも、オフホワイト（OFF-WHITE）やフラグメントデザイン（fragmentdesign）などのブランドとコラボレーションをしています。こちらもとても人気となりました。ヴィーロンオリジナルのアイテムでは、「FRIENDS-」と書かれた迷彩カットソー・パーカーや大きく「VLONE」とロゴがプリントされたパーカーなどが代表的アイテムであり、とても人気があるアイテムばかりです。balenciagasupremeVETEMENTSoffwhitethetenambushgivenchyALYXexilenikeadidasrickowensrafsimonsY-3yeezyadsrreadymadesaintlaurentparisamirivansconverseversacegirlsdon'tcrywastedyouthVERDYFR2smokingkillsexamplesapeurカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Addict732818.html
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