Ramuda ICHIHARA 本革クロコダイル サスペンダー

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商品詳細
使用回数は少ないのですが長期保管をしていましたので、ご理解の頂ける方、宜しくお願い致します。表のクロコの革にキズはありません。金具にキズはあります。※RamudaBYICHIHARAの洗練されたとても素敵なお品です。犬を飼っていますので、アレルギーのある方、神経質な方にはお勧め出来ません。カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit178186.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant894782.html
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