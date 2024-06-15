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Ramuda ICHIHARA 本革クロコダイル サスペンダー
商品番号 K78353475348
商品名

Ramuda ICHIHARA 本革クロコダイル サスペンダー
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用回数は少ないのですが長期保管をしていましたので、ご理解の頂ける方、宜しくお願い致します。表のクロコの革にキズはありません。金具にキズはあります。※RamudaBYICHIHARAの洗練されたとても素敵なお品です。犬を飼っていますので、アレルギーのある方、神経質な方にはお勧め出来ません。カラー...ブラック
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