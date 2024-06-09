BBM2021 MASTERPIECE元阪神タイガース バース選手サインカード ...

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商品詳細
BBM2021MASTERPIECEで当てた元阪神タイガースの歴代最強助っ人ランディ・バース選手の直筆サインカードとなります。これだけでも大変貴重なカードですが、シリアルNo.が54／55とバース選手の1985年の最高ホームラン数と同じNo.となっています。当たったときから、大切に暗所で保管しておりました。この機会に是非ご検討ください。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...写真サイン有無...有り性別...男検索ワード大谷翔平佐々木朗希村上吉田正尚イチロートラウトジャッジゲレーロjrメジャーサインサインカードジャージトップス野球日本代表WBCshoheiohtanibbm2023EPOCH2023ルーキー直筆始球式カードアイドル
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