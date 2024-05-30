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- 1/64 駐車場マット 交差点 道路 トミカサイズ ジオラマ 精密プリント
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商品詳細
多くの商品の中からご閲覧ありがとうございます。1/64駐車場マット 渋谷交差点タイプです。リアルな作りになってます♪マットサイズは、100cm×50cmになります。この商品は、デスクマットのような素材で、表面は、布素材に印刷してある感じになってます。リアルミニカー遊びができます。日本未発売です。なかなか手に入らない商品だと思います。スケール:1/64トミカサイズ画像の中のミニカー、付属しません。発送は、折れ跡がつかないように丸めて発送します。日本の完璧な品質をお求めな方は、入札お控えください！
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駐車場（1/64scale・トミカサイズ） - 64minicar - BOOTH
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