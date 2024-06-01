ご覧いただきありがとうございます。●ブランド名 BVLGARIブルガリ●商品説明ブルガリブルガリレザー二つ折り長財布ウォレット小銭入れ札入れメンズネイビーシルバーロゴ金具ブルガリマンビーゼロワンサークルロゴ●サイズ(自己採寸)高さ約9.5cm横幅約17.5cmマチ約1cm●ポケット中ポケット×5 札入れ×1 小銭入れ×1 カード入れ×7●購入元 ブランド品は全て大手リサイクルショップ等で鑑定済みの正規品となります。●状態 これからも十分ご使用いただけます。●付属品 1枚目の写真に載っているものが全てです●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。自宅で丁寧に保管していますが、神経質な方はご購入はお控えください



美品✨ ブルガリ レザー 二つ折り 長財布 ウォレット ブルー ロゴ ...



ブルガリ ロゴクリップ 二つ折り財布 ブルーダリア グレインカーフレザー 美品 | フリマアプリ ラクマ



極美品 BVLGARI ロゴクリップ 長財布 サークルロゴ レザー ブルー ...



美品】 BVLGARI ブルガリ サークルロゴ 長財布 ロゴクリップ ブルー ...



極美品 BVLGARI ロゴクリップ 長財布 サークルロゴ レザー ブルー ...



ブルガリ ロゴクリップ 二つ折り財布 ブルーダリア グレインカーフレザー 美品



美品 ブルガリ 長財布 ロゴクリップ サークルロゴ レザー ブルー - 長財布



極美品 BVLGARI ロゴクリップ 長財布 サークルロゴ レザー ブルー ...



美品✨ ブルガリ レザー 二つ折り 長財布 ウォレット ブルー ロゴ ...



ブルガリ ロゴクリップ 二つ折り財布 ブルーダリア グレインカーフレザー 美品



美品】 BVLGARI ブルガリ サークルロゴ 長財布 ロゴクリップ ブルー ...



ブルガリ ロゴクリップ 二つ折り財布 ブルーダリア グレインカーフレザー 美品



極美品✨ブルガリ 二つ折り財布 レザー サークルロゴ ネイビー ブルー ...



ブルガリ 財布 長財布 ロングウォレット 二つ折り クリップ ロゴ-



ブルガリロゴ インフィニートゥム チェーンウォレット-