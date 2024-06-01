BOTTEGA VENETA システム手帳カバー ブラック

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商品詳細
レザー使用感（スレ、キズ、角潰れ）はありますが、レフィル手帳を毎年新調すればいい味のあるボッテガ手帳はオシャレに使用頂けます。現在は入手不可品です。インナーレフィル手帳サイズ目安タテ16cmヨコ9cm厚み1cm程度手帳サイズ···その他サイズカラー···ブラック
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