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- 奇跡、新品未使用、ヴィンテージ東芝Tシャツ、TOSHIBA、リンガーTUSA
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商品詳細
リンガーTシャツ。コレクターの方に新品未使用で譲っていただきました。かなり前の品だと思います。このデザインの新品未使用はまずでないと思います。(サイズ測る為に開封しました)ビニール袋は破れあります。素人採寸ですが、総丈68センチ、着丈61センチ、肩幅43センチ、身幅47.5センチです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/displease702531.html
http://narcologia.ru/goods/stealth219376.html
http://narcologia.ru/goods/pompous899323.html
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