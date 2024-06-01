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ナイキ NIKE ロジャー フェデラー キャップ ウインブルドン 白
商品番号 W79406284069
商品名

ナイキ NIKE ロジャー フェデラー キャップ ウインブルドン 白
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

ナイキ（NIKE）のロジャー・フェデラー　RFロゴキャップです。カラーはウインブルドンモデルのホワイト×グリーンです。ツバの先に少しほつれがあります（写真5枚目）中古商品にご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。
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