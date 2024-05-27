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サンローラン 財布 黒　大容量　セカンドバッグ
商品番号 C55261601806
商品名

サンローラン 財布 黒　大容量　セカンドバッグ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 21,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪こちらは、サンローランの財布になります。お写真にも載せておりますように持ち手が付いており、セカンドバッグとしてお使い頂けます。収納スペースもたくさんあり、22枚のカードホルダーが付いております。また、お札入れの他に5つの収納スペースがあり、領収書やレシートなど入れて頂けます。小銭入れも付いており、こちら1つでお出かけができます。ボールペンやスマホの収納スペースもございます。大容量入ります(^_^)使用期間は1年半ほどと大きな傷やダメージなどはございませんが使用に伴う使用感などはございます。定価は20万円ほどしたと記憶しております。使用に伴い、サンローランのロゴが薄くなっております。大阪市内の百貨店にて購入の正規品になります。ご不明点がございましたらコメントよろしくお願い申し上げます。カラー···ブラック財布形···長財布
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