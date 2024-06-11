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BEASTRAIL ぬいぐるみ
商品番号 I17603521634
商品名

BEASTRAIL ぬいぐるみ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEASTRAILのグッズです。⚫︎ぬいぐるみ　豹野ユウ※ご購入の際はプロフィールの確認をお願い致します。※即購入可能です。※バラ売り不可、お値下げ不可です。※新品、未使用であっても一度人の手に渡ったお品物(中古品)ですので開封済み人によって状態の感じ方が異なる為状態が悪いと表記させて頂きます。神経質な方、状態を気にされる方は絶対に購入しないでください。(スリ傷、汚れ、折れ目がある場合がございます)※ご質問がある場合、一度当方のプロフィールをご確認ください。(同封希望、発送方法の希望、梱包方法の希望であればご対応可能ですのでお気軽にご相談ください)※基本的に匿名発送(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)を使用いたします。梱包後のサイズにより変更させていただく事がございます。希望の発送方法がございましたら購入前にご相談ください。
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