新品　定価15400円　ディーゼル　革ベルト　B-MARVEL 95センチ

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商品詳細
ディーゼル 革ベルト B-MARVEL95センチ未使用新品初期傷、ヨレなどありますが、ご了承ください定価15400円全長107ベルト幅3.3最小ウエスト90最大ウエスト100約2.5cm間隔に5箇所の穴レザー(牛革)100％ITALY製バックル取り外し不可/ベルト長さカット不可素材···本革カラー···ブラウン
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