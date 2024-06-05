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新品　定価15400円　ディーゼル　革ベルト　B-MARVEL 95センチ
商品番号 D86641436841
商品名

新品　定価15400円　ディーゼル　革ベルト　B-MARVEL 95センチ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディーゼル　革ベルト　B-MARVEL95センチ未使用新品初期傷、ヨレなどありますが、ご了承ください定価15400円全長107ベルト幅3.3最小ウエスト90最大ウエスト100約2.5cm間隔に5箇所の穴レザー(牛革)100％ITALY製バックル取り外し不可/ベルト長さカット不可素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/sucrose820240.html
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