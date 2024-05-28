レアカラー 筆記体 レア表記 RN14193 ビンテージバンダナ 【M458 ...

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【M458】ご覧頂きありがとうございます。レアカラーの筆記体表記のビンテージバンダナです。◉カラー・・・オレンジ/ブルー/ホワイト◉ブランド・・・RN14193◉製造国・・・MADEINUSA◉素材・・・ALLCOTTON◉サイズ・・・55.5cmx54cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージのUSEDですので使用感はあります。画像のように薄汚れと裁断の歪み、4番目の画像のように\"全体的にブルー部分のプリントのかすれ\"がございますのでご注意ください。1辺がミミで3辺がステッチです。アメリカ製の数十年前のビンテージバンダナとなりますのでご理解ある方のみお願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらご質問下さい。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナカラー···オレンジ