Celine Dion Vintage Tシャツ タイタニック SADE アニメ

【商品の説明】CelineDion90’svintageTシャツtitanic菅田将暉NirvanasonicyouthマリリンマンソンSadeBJORK購入店舗:ヴィンテージ古着屋にて購入サイズL着丈71身幅56肩幅54Kanyewest/Asaprocky/TravisScott/Fearofgodデザイナーの Jerrylorenzo等有名人着用で価格高騰が止まらない バンドロックラップ ビンテージ Tシャツの中でも大人気な一枚タイタニックのビンテージかなり高騰していて大人気ですが、主題歌担当のセリーヌディオンも上級者感があっておススメですほぼシルクスクリーンのプリントがメインのビンテージで胸ロゴが刺繍プリントなのもかなりイケてます拘った方にぜひ着ていただきたい一枚【商品の状態】理解のある方であればまだまだ着用可能なコンディションピンホールは見当たりませんでしたSmashingpumpkinsAC/DCkissrancidOffspringSnoopdoggnasNineinchnailssoundgardennasWu-tangsonicyouthMetallicaマイクタイソンdrDreRapteesJanetJacksonSadePearlJamPinkFloyd2pacモスキートヘッドMarilynMansonKurtcobainNirvanaGunsN’RosesやKanyewestjerrylorenzoニルバーナsonicyouthMetallicaTUPAC等のラップTシャツやバンドTシャツやロックTシャツがお好きな方にもオススメです。#nirvana#ニルヴァーナ#raptee#ヴィンテージ#バンT#ロックT#ラップT



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