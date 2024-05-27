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美品☆FENDI LANVIN paris ネクタイ　セット
商品番号 O40917231435
商品名

美品☆FENDI LANVIN paris ネクタイ　セット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDILANVINparisネクタイセット売りの価格です！新宿FENDI店舗にて購入いつ頃購入したかは忘れてしまいましたほぼ使わずに保管してました保管中に出来た細かなシワはご了承下さい。
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