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SEVENTEEN OFFICIAL LIGHTSTICK 1と2セット　ライブ
商品番号 B95326117201
商品名

SEVENTEEN OFFICIAL LIGHTSTICK 1と2セット　ライブ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENOFFICIALLIGHTSTICK1と2のまとめ売りとなります。画像で全ての商品となります。乾電池は付属しておりません。SEVENTEENOFFICIALLIGHTSTICK2のソケットが紛失しております、1のソケットで動作確認はしております。動作確認はしておりますが、状態を過度に気になさる方は購入をご遠慮下さい。その他ご不明な点ご質問等ございましたらお気軽に仰って下さい。よろしくお願いします。seventeencaratエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジドギョムミンギュミョンホスングァンバーノンディノstraykidstwiceredvelvet(G)I-DLEiveペンライトk-pop
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